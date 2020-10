Iné dumky o Corone…

Na úvod myšlienka, ktorá bola spolu s ďalšími objavmi ocenená Nobelovou cenou v roku 2003. Jej autorkou je neurovedkyňa Candace B.Pert, PhD a položila spolu s celým tímom vedcov základy vedy- psychoneuroimunológie. Ďakujeme Ti...

Candace B. Pert, Phd. (candacepert.com )

Naše myšlienky spúšťajú v mozgu emócie a tie putujú ako ligandy - zjednodušene proteíny v našom tele k bunkám. Predstavte si ligandy ako kľúčik. Bunky majú na povrchu receptory - ako klúčové dierky. Ligandy pristanú na receptoroch buniek a otvoria ich. Ak ich otvorí stres, bunky oslabí, ak napr. radosť, nádej posilnia ich. Na tomto princípe, zjednodušene, funguje veda - psychoneuroimunológia. Vďaka Ti Candace Pert, PhD. Jednoducho vedomie / myslenie pretvorí hmotu / bunku.

Malá meditácia pre coronu.

Vnímam Ťa, corona s pokorou a pokojom.

Bola si tu, spolu s ďalšími vírusmi a baktériami, plesňami či hubami milióny rokov pred nami.

My, ľudia, sme vstúpili do vášho sveta, ako do bezplatného prenájmu a skolonizovali Zem podľa svojich predstáv a potrieb, mysliac predovšetkým len na seba.

Narušili sme tak aj vašu rovnováhu...

A ty, teraz, v časoch covidových, ukazuješ nám svoj odtlačok v časopriestore Zeme.

A my ľudia uzátvarame sa do nepochopenia, poloprávd a strachu, v snahe ochrániť sa pred Tebou.

A ty nám len múdro ukazuješ, že príroda sa vlastne len chráni pred nami

a pomáha nám spojiť sa s našou imunitou a vnútornou múdrosťou.

Preto Ťa prijímam s pokorou, pokojom a vďačnosťou.

Prepáč, nám...