A keby Matovič naložil Matovičovi?

Skúste si na chvíľu predstaviť jav, ktorý dokázateľne existuje v kvantovej fyzike : tá istá častica môže byť na dvoch miestach súčasne. Pripravení?

Matovič vs Matovič (dnes24.sk)

Čiže existoval by vedľa seba Matovič, opozičný poslanec, ktorý tesne neuspel v posledných voľbách a premiér Matovič, ktorý ich vyhral a prevzal vládu. A títo dvaja by sa začali rozprávať ako dve nezávislé osoby, ktoré naplno žijú svoj level. Skúsme pre ilustráciu tento príklad:





Matovič poslanec prišiel dnes do parlamentu v žltom tričku s výrazným nápisom : "Ľudia nie sú psi, pán priemer" . Rozhodol sa tak, ako tradične, reagovať na jeden z výrokov premiéra IM, ktorý nazval Slovákov, pracujúcich v zahraničí na slovenské hypotéky, exekúcie a životné náklady, a nemohli sa vrátiť na Slovensko kvôli korona opatreniam, psami vyjúcimi za plotom.



A to samozrejme nebolo všetko. Keď premiér vystúpil v ten deň, aby zapálene obhájil prijaté korona opatrenia, napriek viacerým ústavným trhlinám, poslanec Matovič vyštartoval zo stoličky a zamieril k pultu s plastovou taškou. Poslanci v očakávaní zašumeli. IM poslanec sa pozornosti ako vždy potešil a odhodlane vysypal premiérovi na hlavu psie náhubky a vodítka. Nadviazal tak na svoju tradíciu - vysypať na hlavu vinníka symbol toho, čo obhajuje.



Fuuuuuj, smiech i potlesk poslancov sa zmiešali ako guľáš reakcií na jeho provokačné gesto. A aby toho nebolo dosť, vytiahol z tašky zelenú plastovú misku a nasypal do nej granuly zo vzorky, ktorú našiel v časopise : Pes, ktorý šteká, nehryzie.



Opozičný poslanec IM sa usmieval, adrenalín ho naplnil spokojnosťou. A premiér? Nazval poslanca Matoviča nezodpovedným šarlatánkom, ktorý sa snaží trápnym gestom pritiahnuť na seba pozornosť za každú cenu. A to nie je všetko, premiér pokračoval:



"Nedávno skončil videosamit so všetkými lídrami EÚ. Ľudia na ministerstve ma pochválili, tak teda dúfam, že to len na mňa nehrali. Dôkazom je foto mojich vyzutých topánočiek pod stolom. Nepokazíte mi to, pán poslanec Matovič, "zakričal rozpálený premiér Matovič.



Takýchto paradoxov by sme si mohli opísať viac. Skúsme len poštekliť svoju nedávnu pamäť a fantáziu. No nebolo by to očisťujúce, keby si takto nastavovali zrkadlo?



Už len otázka na záver: Kto by mohol nahradiť starého poslanca Matoviča? Viete o nejakom zrelom kandidátovi? Lebo premiér Matovič by ho potreboval ako soľ ... Aby nám to celkom nepokazil. Či?